«Это важное событие для нашего спорта, но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?
Все решения принимают люди, а какие там люди — нам понятно. Этот допуск дает каждому нашему фигуристу надежду, что он может быть первым и поедет на международные соревнования. Мы же поедем не по три, а по одному человеку», — заявила Тарасова.
Тарасова — о решении ISU: «Непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Это важное событие для нашего спорта, но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?