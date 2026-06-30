Тарасова — о решении ISU: «Непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?»

«Это важное событие для нашего спорта, но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?



Все решения принимают люди, а какие там люди — нам понятно. Этот допуск дает каждому нашему фигуристу надежду, что он может быть первым и поедет на международные соревнования. Мы же поедем не по три, а по одному человеку», — заявила Тарасова.