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Тарасова — о решении ISU: «Непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Sport24

«Это важное событие для нашего спорта, но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится?

Все решения принимают люди, а какие там люди — нам понятно. Этот допуск дает каждому нашему фигуристу надежду, что он может быть первым и поедет на международные соревнования. Мы же поедем не по три, а по одному человеку», — заявила Тарасова.