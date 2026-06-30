ISU допустил российских фигуристов и конькобежцев к международным стартам. На каких условиях?

Аналогичная практика уже применяется в ряде других международных федераций и ранее была фактически универсальной моделью допуска — правда, в последние месяцы некоторые федерации пошли дальше и отменили даже эти критерии. ISU указывает, что допускать спортсменов будет совет организации — тот самый, который принял решение о смягчении санкций, но для проверки он может обращаться к отдельным мониторинговым проектам. Поэтому российским фигуристам, конькобежцам, шорт-трекистам и синхронистам стоит очень внимательно относиться к своим соцсетям, лайкам и тому подобному.