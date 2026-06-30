ISU допустил российских фигуристов и конькобежцев к международным стартам. На каких условиях?

Во вторник утром Союз конькобежцев России в своем Telegram-канале сообщил, что международная федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. О возрастных ограничениях не сообщалось, что подразумевает допуск и юниоров, и взрослых. Через несколько минут вышел и официальный документ международного союза. Он ознаменует собой окончание эпохи, продолжавшейся с марта 2022 года, когда россияне не имели доступа к международным стартам.
Что требует ISU?
Пока речь идет о выступлении без флага, гимна и любой национальной символики. При этом спортсмены должны соответствовать ряду критериев, включая отсутствие публичной поддержки СВО начиная с февраля 2022 года и непринадлежность к силовым структурам (вероятно, имеются в виду в том числе ЦСКА и «Динамо»). Осуждения СВО не требуется.
Аналогичная практика уже применяется в ряде других международных федераций и ранее была фактически универсальной моделью допуска — правда, в последние месяцы некоторые федерации пошли дальше и отменили даже эти критерии. ISU указывает, что допускать спортсменов будет совет организации — тот самый, который принял решение о смягчении санкций, но для проверки он может обращаться к отдельным мониторинговым проектам. Поэтому российским фигуристам, конькобежцам, шорт-трекистам и синхронистам стоит очень внимательно относиться к своим соцсетям, лайкам и тому подобному.
В документе, в частности, говорится: «Каждый фигурист и член вспомогательного персонала спортсмена должен предоставить форму подтверждения, требуемую ISU. ISU обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для оценки соответствия требованиям, в соответствии с применимым законодательством о защите данных».
Прорыв?
Судя по тому, что решение было опубликовано через три недели после конгресса и первого заседания исполкома ISU, оно стало результатом непростых переговоров и компромиссов. Перед конгрессом возможность полного допуска россиян и белорусов не отрицалась. Но, учитывая историю взаимоотношений с Международным союзом конькобежцев, казалось, что допуск только юниоров для бюрократической организации был бы также уместным.
Ранее россияне в усеченном составе только поучаствовали в Олимпийских играх — в Милане нас представляли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Пары и танцоров на этот турнир не допустили по критериям нейтральности.
Поэтому отдельный вопрос — состав российских участников будущих международных стартов. Вероятно, отбор будет максимально строгим, а список допущенных — ограниченным. И это может создать дополнительное напряжение внутри сборной: конкуренция переносится не только на лед, но и в плоскость соответствия формальным критериям ISU.
Когда первые турниры?
Реальное возвращение взрослых россиян может случиться уже в 2027 году — ранее «СЭ» сообщал, что в календаре Минспорта на 2026 год стоят только три юниорских этапа Гран-при — в Китае, Таиланде и Турции. Юниорские соревнования стартуют в августе, поэтому нашим ребятам нужно проходить необходимые процедуры как можно быстрее.
На взрослую серию Гран-при ISU россиян не пустили, даже изменив «правило возвращенцев» — раньше успешные фигуристы могли после паузы вернуться по результатам последних 10 лет на чемпионатах мира, а теперь четырех (очевидно совпадение срока с отстранением россиян). Но у нейтралов будут квоты на чемпионат Европы и мира. К январю будущего года кто-то нейтральный статус да получит.
Важное уточнение: нейтральным спортсменам разрешено участвовать в командных соревнованиях. И в весеннем командном чемпионате мира по фигурному катанию, и в эстафетах в коньках, и в синхронном катании.
Возвращение российских спортсменов, пусть и в нейтральном статусе, неизбежно повлияет на расстановку сил в мировом фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Главное — мы дождались и вытерпели эти 1500 дней одиночества. Теперь все должно быть по-другому. Если не совсем хорошо, то хотя бы чуть получше.
Автор: Дмитрий Кузнецов