Алина Загитова: «Был период, когда я просто пыталась есть на ходу — все время какие-то шоколадки, сэндвичи, набрала вес, была очень уставшей. Надо выбирать только полезные продукты»

— Был у меня такой период, когда я просто пыталась есть на ходу, и это все время были какие-то шоколадки, какие-то сэндвичи…
— К чему это привело?
— К тому, что я набрала вес, я была очень уставшей. Поэтому надо выбирать только полезные продукты, — ответила Загитова.
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