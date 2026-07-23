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Трусова анонсировала произвольную программу, вдохновленную сериалом

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале анонсировала новую произвольную программу.

«Боишься — не делай, делаешь — не бойся», — подписала тизер спортсменка.

Программа вдохновлена популярным сериалом «Очень странные дела».

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.