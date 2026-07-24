Роднина не видит лидера в женском одиночном катании России

«Мы должны отправлять фигуристов на международную арену по результатам внутренних турниров. Мы как раз сможем определить лучших перед главными мировыми соревнованиями. Сейчас я просто не понимаю, кто в нашем женском одиночном катании лидер. В прошлом сезоне им была Петросян, но он уже закончился. Определить лучшую фигуристку можно будет только где-то ближе к осени», — сказала Роднина.