«В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Подробностей пока раскрывать не будем». Слуцкая и Гончаров о программах

Слуцкая и Гончаров — бронзовые призеры финала Гран-при России среди юниоров. После отпуска они начали сбор в Новогорске.
Слуцкая: Для меня Новогорск является местом силы, и я никогда не устану тренироваться на этой базе. Каждый раз возвращаюсь туда с горящими глазами и готова на сборы не только длиною в пару недель, но и в несколько месяцев.
Гончаров: Хотя отмечу, что мне для разнообразия разок хотелось бы съездить в другое место в межсезонье. Например, на спортивную базу в Кисловодске. Наша группа была там пару лет назад, сборы прошли отлично!
— Какие задачи поставили для своего дуэта в межсезонье?
Гончаров: Первоочередная задача — это накатать новые программы и отточить все до блеска. К тому же работаем над физической формой, чтобы в сезоне выступления давались легко.
Слуцкая: Работы действительно сейчас много. Основной акцент делаем на очистку танцев и отработку элементов.
— В следующем сезоне в танцах на льду нас ждет вальс. Что думаете об этом выборе?
Гончаров: Вальса давно не было в программном пуле. Его определенно интересно катать, так как пришлось перестроить логику всей программы под темп «раз-два-три». Это непривычно, потому что обычно идет «квадрат». Мне пока что нравится, надеюсь, что по ходу сезона ничего не изменится.
Слуцкая: А мне вот больше нравятся более энергичные танцы, такие как румба и пасодобль, которые мы катали в прошедшие сезоны. К вальсу у меня пока душа не лежит.
Гончаров: Поддержу Варю насчет румбы, она определенно останется у нас одним из любимых танцев.
— А сложно так кардинально менять стиль после затянувшейся эры дискотек? Все-таки и наполнение, и темп сильно отличаются.
Гончаров: Если учитывать то, что мы не всю карьеру катаем один танец, а все-таки из сезона в сезон хоть и немного, но меняем стиль, мне было вполне комфортно.
Слуцкая: Я тоже не испытала трудностей. Образ вальса чувствую.
— Ваша пара отличается яркими образами и интересными программами. Как проходила работа над новыми танцами?
Гончаров: В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Постановка проходила долго и тщательно. Но подробностей мы пока раскрывать не будем.
Слуцкая: А в ритме у нас, соответственно, вальс. Он поставлен в стиле, который близок нашему дуэту. Ждать осталось немного, скоро все увидите!