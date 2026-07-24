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«В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Подробностей пока раскрывать не будем». Слуцкая и Гончаров о программах

Фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, выступающие в танцах на льду, рассказали о новых программах на сезон в интервью олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.

Слуцкая и Гончаров — бронзовые призеры финала Гран-при России среди юниоров. После отпуска они начали сбор в Новогорске.

Слуцкая: Для меня Новогорск является местом силы, и я никогда не устану тренироваться на этой базе. Каждый раз возвращаюсь туда с горящими глазами и готова на сборы не только длиною в пару недель, но и в несколько месяцев.

Гончаров: Хотя отмечу, что мне для разнообразия разок хотелось бы съездить в другое место в межсезонье. Например, на спортивную базу в Кисловодске. Наша группа была там пару лет назад, сборы прошли отлично!

— Какие задачи поставили для своего дуэта в межсезонье?

Гончаров: Первоочередная задача — это накатать новые программы и отточить все до блеска. К тому же работаем над физической формой, чтобы в сезоне выступления давались легко.

Слуцкая: Работы действительно сейчас много. Основной акцент делаем на очистку танцев и отработку элементов.

— В следующем сезоне в танцах на льду нас ждет вальс. Что думаете об этом выборе?

Гончаров: Вальса давно не было в программном пуле. Его определенно интересно катать, так как пришлось перестроить логику всей программы под темп «раз-два-три». Это непривычно, потому что обычно идет «квадрат». Мне пока что нравится, надеюсь, что по ходу сезона ничего не изменится.

Слуцкая: А мне вот больше нравятся более энергичные танцы, такие как румба и пасодобль, которые мы катали в прошедшие сезоны. К вальсу у меня пока душа не лежит.

Гончаров: Поддержу Варю насчет румбы, она определенно останется у нас одним из любимых танцев.

— А сложно так кардинально менять стиль после затянувшейся эры дискотек? Все-таки и наполнение, и темп сильно отличаются.

Гончаров: Если учитывать то, что мы не всю карьеру катаем один танец, а все-таки из сезона в сезон хоть и немного, но меняем стиль, мне было вполне комфортно.

Слуцкая: Я тоже не испытала трудностей. Образ вальса чувствую.

— Ваша пара отличается яркими образами и интересными программами. Как проходила работа над новыми танцами?

Гончаров: В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Постановка проходила долго и тщательно. Но подробностей мы пока раскрывать не будем.

Слуцкая: А в ритме у нас, соответственно, вальс. Он поставлен в стиле, который близок нашему дуэту. Ждать осталось немного, скоро все увидите!