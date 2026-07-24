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Алина Загитова: «6 лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фото с дипломом вуза.

"6 лет в РАНХиГС позади ? Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом.

Спасибо за этот опыт?", — написала Загитова.

ФОТО: телеграм-канал Загитовой.

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