Елена Буянова: «Захарова учит четверной лутц, уже выезжает его в каскаде с тройным тулупом на тренировках»

За счет своей энергии и физической силы она очень работоспособна. Она на тренировке за 45 минут выкладывается полностью. Намеченную тренером работу выполнит полностью, не уйдет со льда, если что-то недоделала. Такое качество в наши дни стало редкостью, — сказала Буянова.