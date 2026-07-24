Елена Буянова: «Захарова учит четверной лутц, уже выезжает его в каскаде с тройным тулупом на тренировках»

— Есть намерения разучивать еще какие-то четверные прыжки, кроме тулупа, или считаете, что существующий набор элементов уже достаточен?
— Я думаю, что сама Мария на одном четверном не остановится. Сейчас она четверной лутц учит, уже его в каскаде с тройным тулупом выезжает на тренировках.
За счет своей энергии и физической силы она очень работоспособна. Она на тренировке за 45 минут выкладывается полностью. Намеченную тренером работу выполнит полностью, не уйдет со льда, если что-то недоделала. Такое качество в наши дни стало редкостью, — сказала Буянова.