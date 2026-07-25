Татьяна Тарасова: «Странно, что Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его карьеры. И его, и Тутберидзе нужно включить в список»

"Это неожиданно, потому что они оба достойны попадания туда. Как тренер я очень хорошо понимаю, насколько тяжелая у них сейчас работа. Лично для меня попадание в этот список было одним из приятных результатов многолетнего труда.
Странно, что Женю Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его профессиональной карьеры.
Считаю, что и его, и Этери Тутберидзе однозначно нужно включить в этот список. Они оба сделали для мирового фигурного катания достаточно, чтобы быть в этом ряду", — сказала Тарасова.
Зал славы был основан в 1976 году, его музей и штаб-квартира расположены в Колорадо-Спрингс (США).
Из советских и российских фигуристов в Зал славы включены Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Елена Валова и Олег Васильев, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин.
Из тренеров — Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Алексей Мишин и Елена Чайковская.