Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: «Странно, что Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его карьеры. И его, и Тутберидзе нужно включить в список»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивлена, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер Этери Тутберидзе не входят в Зал славы фигурного катания.

Источник: Спортс‘’

"Это неожиданно, потому что они оба достойны попадания туда. Как тренер я очень хорошо понимаю, насколько тяжелая у них сейчас работа. Лично для меня попадание в этот список было одним из приятных результатов многолетнего труда.

Странно, что Женю Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его профессиональной карьеры.

Считаю, что и его, и Этери Тутберидзе однозначно нужно включить в этот список. Они оба сделали для мирового фигурного катания достаточно, чтобы быть в этом ряду", — сказала Тарасова.

Зал славы был основан в 1976 году, его музей и штаб-квартира расположены в Колорадо-Спрингс (США).

Из советских и российских фигуристов в Зал славы включены Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Елена Валова и Олег Васильев, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин.

Из тренеров — Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Алексей Мишин и Елена Чайковская.