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Журова заявила о деградации мирового фигурного катания

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила о деградации мирового фигурного катания. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

Журова указала, что качество мирового фигурного катания снижается из-за изменения правил и уменьшения сложности элементов. «Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания», — высказалась она.

Ранее Журова объяснила слова тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. По мнению депутата, он неудачно выразился и имел в виду другое.

11 июля Плющенко заявил о деградации российских спортсменов, выступающих внутри страны. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.