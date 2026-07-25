Журова заявила о деградации мирового фигурного катания

Журова указала, что качество мирового фигурного катания снижается из-за изменения правил и уменьшения сложности элементов. «Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания», — высказалась она.