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Косторная призналась, что помогает Петросян после ухода от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная высказалась о российской фигуристке Аделии Петросян, которая летом покинула группу Этери Тутберидзе. Косторная заявила, что продолжает поддерживать спортсменку.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия — сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду её поддерживать всегда», — цитирует Косторную StarHit.

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Петросян заняла шестое место. Ранее сообщалось, что после ухода из штаба Тутберидзе фигуристка не намерена завершать профессиональную карьеру.

Сама Косторная также тренировалась под руководством Этери Тутберидзе и вместе с ней выиграла чемпионат Европы. Позднее фигуристка дважды покидала группу специалиста, а с сезона-2023/2024 выступает в парном катании вместе со своим супругом Георгием Куницей.

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