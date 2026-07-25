Косторная призналась, что помогает Петросян после ухода от Тутберидзе

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия — сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду её поддерживать всегда», — цитирует Косторную StarHit.