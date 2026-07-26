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Дочь фигуристки Грищук обвинила мать в домашнем насилии

Дочь Оксаны Грищук Скайлер Мари Грейс Грищук обвинила мать в домашнем насилии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук Скайлер Мари Грейс Грищук сообщила, что подала заявление о домашнем насилии со стороны матери.

Грищук-младшая родилась в США в 2002 году. После расставания с американским фитнес-тренером фигуристка воспитывала дочь самостоятельно. В отличие от матери, Скайлер начала спортивную карьеру в теннисе.

«Я никогда не думала, что расскажу о чем-то настолько личном, ведь я много лет держала это в себе. Но теперь я наконец подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после многих лет физического и эмоционального насилия и пережитой травмы», — написала Скайлер в Instagram*.

Грищук 54 года. В паре с Евгением Платовым она стала двукратной олимпийской чемпионкой (1994, 1998) в танцах на льду, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.