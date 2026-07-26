Дочь фигуристки Грищук обвинила мать в домашнем насилии

«Я никогда не думала, что расскажу о чем-то настолько личном, ведь я много лет держала это в себе. Но теперь я наконец подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после многих лет физического и эмоционального насилия и пережитой травмы», — написала Скайлер в Instagram*.