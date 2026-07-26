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Экс-фигуристка Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии в отношении дочери

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук назвала неправдой обвинения в свой адрес о применении насилия в отношении своей дочери.

Источник: ITAR-TASS

Ранее дочь прославленной советской и российской фигуристки Скайлер Мари Грейс Грищук заявила, что подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. По ее словам, она стала жертвой физического и эмоционального насилия и психологической травмы со стороны своей матери.

«Не обращайте внимания. Это все неправда», — сказала Оксана Грищук корреспонденту Sport24 Владимиру Афанасьеву.

Скайлер родилась 19 августа 2002 года в США. Ее отец — американский фитнес-инструктор Джефф, однако отношения с ним у Оксаны продолжались недолго. Оксана самостоятельно воспитывала Скайлер, которая тоже решила строить карьеру в спорте, но вместо фигурного катания выбрала теннис.