Экс-фигуристка Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии в отношении дочери

Ранее дочь прославленной советской и российской фигуристки Скайлер Мари Грейс Грищук заявила, что подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. По ее словам, она стала жертвой физического и эмоционального насилия и психологической травмы со стороны своей матери.