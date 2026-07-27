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Сменивший спортивное гражданство сын Плющенко сделал каскад из трех тройных прыжков: видео

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, исполнил каскад из трех тройных прыжков на тренировке.

Источник: РИА "Новости"

В своих соцсетях 13-летний фигурист опубликовал видео, на котором прыгает подряд тройной лутц и тройной флип через ойлер, а затем тройной риттергер.

Напомним, ранее Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана, получив спортивное гражданство этой страны сроком на пять лет. Это вызвало в основном негативную реакцию среди российских болельщиков и спортивной общественности. А его отец, объясняя такой шаг, заявил, что фигурное катание в России деградирует, чем навлек на себя волну критики, в том числе от руководства отечественного спорта.