Сменивший спортивное гражданство сын Плющенко сделал каскад из трех тройных прыжков: видео

Напомним, ранее Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана, получив спортивное гражданство этой страны сроком на пять лет. Это вызвало в основном негативную реакцию среди российских болельщиков и спортивной общественности. А его отец, объясняя такой шаг, заявил, что фигурное катание в России деградирует, чем навлек на себя волну критики, в том числе от руководства отечественного спорта.