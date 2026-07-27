Глейхенгауз — о Трусовой: «На фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок»

«В этот сезон входят Саша и Камила (Валиева). Почему? Потому что они хотят, то есть у них есть мотивация. Я могу судить по Саше, так как она вернулась и мы сейчас готовимся к сезону. То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких. Но человек приходит на тренировку, ей говоришь: “Давай поработаем по короткой программе”, имея в виду просто под музыку что-то поделаем. Человек берет и целиком прокатывает короткую программу. Июль месяц.
Другим ты всю тренировку пытаешься крикнуть: «Когда вы возьмете музыку?» А Сашу всегда надо было останавливать и ничего не изменилось. Человек знает, как надо было работать и продолжает работать. Да, конечно, все равно ты где-то контролируешь, снижаешь, где-то она уже не может в таких объемах или то количество четверных, оно и не нужно. Но ты видишь настоящего спортсмена, с которым вы выходили на самые высокие результаты, и ты понимаешь, как должен человек работать на льду, чтобы так и происходило", — сказал Глейхенгауз в интервью Okko.