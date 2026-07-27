Глейхенгауз — о Трусовой: «На фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок»

«В этот сезон входят Саша и Камила (Валиева). Почему? Потому что они хотят, то есть у них есть мотивация. Я могу судить по Саше, так как она вернулась и мы сейчас готовимся к сезону. То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких. Но человек приходит на тренировку, ей говоришь: “Давай поработаем по короткой программе”, имея в виду просто под музыку что-то поделаем. Человек берет и целиком прокатывает короткую программу. Июль месяц.