Медведева об Олимпиаде-2018: «Мне абсолютно пофиг на нее, восемь лет прошло. Но люди будут мусолить то, что интересно им, а не мне»

Я это все к чему… К тому, что людям нравится мусолить. И люди будут мусолить то, что интересно им, а не то, что интересно мне. И не важно, как я себя представляю в медиа, как я себя позиционирую по жизни… Люди будут мусолить именно то, что интересно именно им", — сказала Медведева в соцсети.