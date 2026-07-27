Медведева об Олимпиаде-2018: «Мне абсолютно пофиг на нее, восемь лет прошло. Но люди будут мусолить то, что интересно им, а не мне»

«Я поняла, откуда пошло вот это: “Медведева задолбала ныть, она уже восьмой год не может пережить свою Олимпиаду”, вот это все… Потому что в тиктоке этого очень много. И люди, видимо, в основном листают ленту в тиктоке.
Не знаю, я не так часто говорю про Олимпиаду… Я вам больше скажу: мне абсолютно пофиг уже на нее. Восемь лет прошло. У меня мозги поменялись, мне реально все равно.
Ну, типа, я могу пошутить про серебро, но это же угар. Окей, я-то пошутила — пошла дальше. А вы сделали вот эту вырезку и написали «смотрите, Медведева опять пошутила», «она жить не может без этого», «она страдает уже девятый год», «пожалейте Женю»…
Я это все к чему… К тому, что людям нравится мусолить. И люди будут мусолить то, что интересно им, а не то, что интересно мне. И не важно, как я себя представляю в медиа, как я себя позиционирую по жизни… Люди будут мусолить именно то, что интересно именно им", — сказала Медведева в соцсети.