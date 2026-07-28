Малинин анонсировал перемены в карьере: «Настало время чего-то нового»

«В последние четыре года со мной очень многое случилось. Я очень благодарен за то, чего я достиг и очень благодарен всем, кто был со мной все это время. Но думаю, время настало. Каждый конец — новое начало. Настало время чего-то нового. Настало время чего-то другого», — сказал фигурист на видео.