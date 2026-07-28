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Малинин анонсировал перемены в карьере: «Настало время чего-то нового»

Американский фигурист Илья Малинин опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором заявил о грядущих переменах.

Источник: Getty Images

В видеоролике упоминается сезон-2026/27 и долгосрочный проект «Видение 2030», нацеленный на подготовку к Олимпийским играм 2030 года.

«В последние четыре года со мной очень многое случилось. Я очень благодарен за то, чего я достиг и очень благодарен всем, кто был со мной все это время. Но думаю, время настало. Каждый конец — новое начало. Настало время чего-то нового. Настало время чего-то другого», — сказал фигурист на видео.

21-летний Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и финала Гран-при, а также четырехкратным победителем чемпионата США.