Малинин анонсировал перемены в карьере: «Настало время чего-то нового»

В видеоролике упоминается сезон-2026/27 и долгосрочный проект «Видение 2030», нацеленный на подготовку к Олимпийским играм 2030 года.
«В последние четыре года со мной очень многое случилось. Я очень благодарен за то, чего я достиг и очень благодарен всем, кто был со мной все это время. Но думаю, время настало. Каждый конец — новое начало. Настало время чего-то нового. Настало время чего-то другого», — сказал фигурист на видео.
21-летний Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и финала Гран-при, а также четырехкратным победителем чемпионата США.