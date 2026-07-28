Малинин выложил тизер к новому сезону и к 2030 году: «Пришло время для чего-то нового»

Американец опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).
"Привет, друзья. Хотелось бы немного поговорить.
За последние несколько лет многое произошло. И я хочу сказать, что очень благодарен и за то, что делал сам, и за то, что делали окружающие меня люди, чтобы помочь мне дойти до этого момента.
Никогда не думал, что сделаю это именно сейчас, но кажется, что время пришло. Я всегда верил, что любой конец — начало чего-то нового.
Время для чего-то нового пришло. Для чего-то иного", — сказал Малинин в видео.
В 2030 году во Французских Альпах пройдут зимние Олимпийские игры.