Фан-группа Гуменника сообщила, что он подтвердил планы выступить на Kinoshita Group Cup в Японии

Как заявила фан-группа спортсмена, он лично подтвердил эту информацию. Ранее о возможном участии Гуменника и других россиян сообщал «Спорт-Экспресс».
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешает фигуристам из РФ выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
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Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше