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Фан-группа Гуменника сообщила, что он подтвердил планы выступить на Kinoshita Group Cup в Японии

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник планирует выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Токио с 4 по 6 сентября.

Как заявила фан-группа спортсмена, он лично подтвердил эту информацию. Ранее о возможном участии Гуменника и других россиян сообщал «Спорт-Экспресс».

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешает фигуристам из РФ выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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