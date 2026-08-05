«ISU, тебе не стыдно?» Запад взбесился из-за статуса российского фигуриста

Кондратюк произнес благодарственные слова в адрес президента, министерства спорта и в целом был очень рад, что представлял и представляет Россию на международных соревнованиях. Абсолютно нормальная реакция любого спортсменам на подобные мероприятия, если человек любит родину и не отказывается от нее. В министерстве обороны же Марк был в том числе как представитель ЦСКА, где проходил службу и принимал присягу. Опять же нормальное явление не только для России, но и для многих других стран, где военная служба напрямую сопряжена со спортом.