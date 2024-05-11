Фитнес-тренер посоветовала три упражнения для идеальных ягодиц

Беляева поделилась, что обычно есть запрос на то, чтобы накачать ягодицы и не перекачать бедра. «Конечно, мы знаем, что ноги и ягодицы — это одна мышечная группа и тренировать их отдельно не получится. Но мы можем грамотно расставить акценты и сделать упор в тренировке именно на ягодицы, минимально затронув бедро», — объяснила она.