Фитнес-тренер перечислила главные ошибки во время домашних тренировок

Соболь также отметила, что многие неправильно питаются. «Любая физическая активность в течение дня — это не повод, чтобы съесть шоколадку или мороженое. Это шаг на пути к здоровому и красивому телу, которое без правильного и сбалансированного рациона сделать невозможно», — заявила тренер.