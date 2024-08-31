Тренер предупредил об опасности плохой растяжки

Солуянов заявил, что отсутствие движения убивает организм. Он отметил, что при растяжке вскрываются микрокапиллярные системы в сухожилиях и мышечных тканях, растет кровоток, который питает мышцы. За счет того, что мы меньше двигаемся, мышцы меньше питаются кровью. А хрящи питаются кровью, а также питают кость, — рассказал тренер.