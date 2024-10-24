Тренер объяснила пользу подъема ног на стену

Эксперт добавила, что не стоит ложиться слишком близко к стене. «Можно проверить себя, согнув колени и поставив стопы на стену. Если бедра находятся под прямым углом по отношению к спине, тогда таз будет на правильном расстоянии от нее», — посоветовала она. Бахтурина подчеркнула, что во время упражнения нельзя подкладывать валик под голову. Кроме того, оно противопоказано при гипертонии и других проблемах с сердцем, некоторых заболеваниях опорно-двигательной системы, глаукомы и тяжелой обильной менструации.