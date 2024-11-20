Фитнес-тренер назвал способы избавиться от жира внизу живота

Мишин также подчеркнул, что выполнение силовых упражнений на пресс, таких как скручивания, не только не помогут убрать живот, но, может, даже визуально увеличат его. Он заявил, что мышечная масса в области живота начнет расти так же, как это происходит с бицепсами или квадрицепсами при силовых тренировках. Упражнения на пресс полезны, но без общего снижения уровня жира в организме результатов не будет.