Названа лучшая тренировка против старости

Ученые рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты. Для выполнения последнего упражнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, после этого следует перекатиться на лопатки и поднять таз. Затем необходимо слегка поднять лопатки и перекатиться на поясницу.