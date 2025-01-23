Фитнес-тренер раскрыла способ похудеть с помощью ходьбы

«Чтобы разнообразить данный процесс и подключить к работе ягодицы, рекомендую включить в свою прогулку такие усложнения, как ходьба по лестнице или подъемы в горку. Самое простое — спускаться и подниматься домой и из дома не на лифте, а пешком. Во время ходьбы полезным будет подключить к работе и руки, выполняя ими вспомогательные движения, как во время бега», — добавила тренер.