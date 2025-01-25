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Названы способы эффективно тренироваться после 40 лет

Фитнес-тренер Скотт Лайдлер назвал способы эффективно тренироваться после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Источник: РИА "Новости"

Лайдлер рекомендовал направить усилия на то, чтобы наверстать упущенное. Тренер посоветовал сосредоточиться на упражнениях, направленных на поддержание мышечной массы, улучшение подвижности и исправление осанки, а также поддержание здорового веса и общей подтянутости.

В составе тренировки эксперт предложил включить планку, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами и упражнение скалолаз. Для выполнения последнего необходимо встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, после чего притянуть правое колено к груди, а затем левое.

Ранее руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров посоветовал заниматься спортивной гимнастикой после 40 лет. По его мнению, в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст.