Названы способы эффективно тренироваться после 40 лет

Лайдлер рекомендовал направить усилия на то, чтобы наверстать упущенное. Тренер посоветовал сосредоточиться на упражнениях, направленных на поддержание мышечной массы, улучшение подвижности и исправление осанки, а также поддержание здорового веса и общей подтянутости.
В составе тренировки эксперт предложил включить планку, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами и упражнение скалолаз. Для выполнения последнего необходимо встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, после чего притянуть правое колено к груди, а затем левое.
Ранее руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров посоветовал заниматься спортивной гимнастикой после 40 лет. По его мнению, в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст.