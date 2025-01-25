Названы способы эффективно тренироваться после 40 лет

В составе тренировки эксперт предложил включить планку, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами и упражнение скалолаз. Для выполнения последнего необходимо встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, после чего притянуть правое колено к груди, а затем левое.