Названа лучшая десятиминутная тренировка для похудения

Для начала тренер рекомендовала делать отжимания с подтягиванием рук, наклоны вперед и берпи. Для последнего нужно выполнить приседание, после этого перейти прыжком в упор лежа, отжаться, вернуться в положение упор присев, и из него сделать прыжок, ставя ноги врозь, затем снова — приседание, отжимание и прыжок.