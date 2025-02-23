Тренер назвал три главные опасности фитнес-марафонов

«В-третьих, и это самое неприятное: как только человек прекращает свое участие в марафоне, даже если он добился серьезного результата, не навредив здоровью, пропадает и дальнейшая мотивация заниматься», — рассказал Каневский. По его словам, марафоны не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.