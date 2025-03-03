Фитнес-эксперт перечислил главные признаки хорошего тренера

Главное, на что советует обратить внимание Каневский, — образование. У профессионального тренера должно быть одно из трех образований: медицинское, педагогическое или спортивное, причем как высшее, так и средне-специальное. Также важно наличие сертификата государственного образца по тому направлению, в котором работает конкретный специалист.