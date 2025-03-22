Россиянам посоветовали семь упражнений для ускорения похудения

Чтобы подтянуть форму к лету без похода в спортзал, было предложено выполнять семь упражнений. Из них четыре — приседания (с подъемом на носки, с подъемом коленей, с прыжками и статические с махами руками), а также берпи, альпинист прогулка и выпады в сторону с махом рукой.