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Названа лучшая тренировка для возвращения подтянутой формы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для возвращения подтянутой формы. Ее слова приводит Men Today.

Источник: Freepik

Тренер рекомендовала выполнять отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами, а также берпи. Для выполнения последнего нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Кроме того, Ротач посоветовала изменить диету. Она предложила отдавать предпочтение натуральным и необработанным продуктам, а не расфасованным и упакованным блюдам и закускам.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.