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Фитнес-тренер посоветовала эффективные упражнения на пресс

Фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала эффективные упражнения на пресс. Ее слова передает «Чемпионат».

Источник: Freepik

Пять упражнений можно выполнять без дополнительного инвентаря. Это скручивания, подъемы ног, велосипед, касание пяток лежа и планка с упором на локтях.

Еще четыре упражнения делаются с утяжелением. Гантель понадобится для выполнения русского твиста, перекрестных скручиваний с касанием и скручиваний к ногам. Также можно делать подъемы из положения лежа с фитнес-резинками.

Ранее преподаватель пилатеса и йоги Анушка Шенн назвала лучшее упражнение для проработки пресса. Эксперт рекомендовала выполнять лодочку.