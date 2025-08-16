Ричмонд
Врач рассказал о влиянии стресса на физическую форму

Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал о влиянии стресса на физическую форму. Его слова приводит «Чемпионат».

Источник: Freepik

Врач заявил, что стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение.

Корюкалов подчеркнул, что длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам. Для восстановления мышечного роста важно создать условия для полноценного отдыха: наладить режим сна, сбалансировать физические нагрузки и следить за рационом.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.