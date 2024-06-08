Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Словения
Болгария
Футбол. Сборные
19:00
Венгрия
Израиль
Футбол. Сборные
19:00
Молдавия
Кипр
Футбол. Сборные
19:00
Швеция
Сербия
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Австрия
Футбол. Сборные
19:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
20:30
Дания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:00
Бельгия
Люксембург
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Северная Ирландия
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Франции объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Франции на официальном сайте объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

ФранцияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Главный тренер команды Дидье Дешам принял решение не вносить изменений в ранее заявленный состав.

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах пятеро мужчин
Бузова победила жён футболистов в забеге. Российский спорт дошел до края?
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024
Мирра Андреева будет биться на «РГ» одна за всех
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь