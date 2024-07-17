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17 июля, источник: Lenta.Ru

Стало известно количество посмотревших финал Евро-2024 россиян

Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Испании и Англии посмотрело 3,78 миллиона российских телезрителей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Испания
АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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По данным портала, матч между сборными Испании и Англии посмотрели 2,8 процента россиян, а доля зрителей встречи от общей телеаудитории составила 13,4 процента. Отмечается, что финал Евро-2020 посмотрели 8,55 миллиона человек — вдвое больше, чем решающий матч турнира 2024 года.

Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании победила Англию со счетом 2:1. Испанская команда выиграла все семь матчей на турнире, лишь одна победа — в ¼ финала над Германией — была добыта в овертайме.

Для сборной Испании победа на нынешнем Евро стала четвертой в истории. По этому показателю команда обошла Германию, у которой в активе три титула.

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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