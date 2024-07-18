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00:14 (мск), источник: Sport24

Йоахим Лев заинтересован в работе со сборной Англии

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев претендует на должность в сборной Англии.

Англия
Германия
Йоахим Лев заинтересован в работе со сборной Англии | Источник: Getty Images

Как сообщает The Sun, 64-летний специалист заинтересован в том, чтобы занять этот пост после ухода Гарета Саутгейта.

Ранее сообщалось, что претендентами на должность являются Эдди Хау, Грэм Поттер и Ли Карсли. Сборная Англии также хотела бы пригласить Юргена Клоппа, но тот хочет взять перерыв от работы.

Во главе сборной Германии Лев выиграл ЧМ-2014, а также становился серебряным призером Евро-2008 и бронзовым призером ЧМ-2010.

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