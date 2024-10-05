В Турции воздвигли памятник скандально известному герою Евро-2024. С тем самым «волчьим салютом»

При этом далеко не всегда демонстрация турецкого «салюта» означает приверженность «Бозкурту» — скорее это традиционный жест большинства тюркских народов. Примерно об этом говорил и Демирал: «Я невероятно горжусь тем, что я турок, и я глубоко почувствовал эту гордость после того, как забил гол. Я хотел это выразить и очень рад, что мне это удалось. Наши болельщики гордятся нами. Я видел, как они делали этот жест на трибунах, и это заставило меня захотеть сделать это еще больше. Я очень счастлив», — заявил футболист после скандала.