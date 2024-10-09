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Футболисты Беларуси уступили чехам в квалификации юношеского чемпионата Европы

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) неудачно стартовали в отборочном турнире первенства Европы в немецком Кельстербахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого тура квалификационной группы 7 белорусы потерпели поражение от сверстников из Чехии со счетом 0:3. На 8-й минуте встречи Адам Новак забил первый мяч, а после перерыва Петр Стржешка и Петр Потмешил еще дважды поразили ворота нашей дружины.

Во втором поединке 12 октября подопечные Валерия Апанаса встретятся с футболистами Германии, а 15 октября завершат турнир игрой с командой Андорры. В другом сегодняшнем матче немецкая сборная разгромила андоррцев с результатом 4:0.

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Чехия U21
Отбор Евро: таблица и календарь