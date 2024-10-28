Кириченко: Удивился, что мой рекорд на Евро превзошли, забив сборной Италии

В матче 1-го тура группового этапа ЧЕ-2024 полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил в ворота сборной Италии на 22-й секунде и стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Ранее это достижение принадлежало Кириченко, который забил Греции на Евро-2004 на 67-й секунде.
— Я воспринял нормально, теперь, надеюсь, будет гораздо меньше вопросов по этому поводу. Сейчас все вопросы можно задавать другому парню — из Албании.
— Удивились, что автором нового рекорда стал игрок сборной из этой страны?
— Больше удивился не тому, кто забил, а кому забили. Все же Италия славится высочайшим уровнем обороны, защитников. Тем не менее, они пропустили на 22-й секунде. Это очень быстрый гол, мой ни в какое сравнение не идет. Думаю, новый рекорд продержится лет 50.
— Тогда, в 2004-м, наверное, удивились своему голу?
— Мой гол на самом деле не такой уж быстрый. Начало второй минуты. Сейчас мы видим, как голы забиваются в первой же атаке, еще раньше.
— УЕФА как-то отметил то ваше достижение? Может, куда-то приглашали, стипендию давали?
— Я думаю, это не такое достижение, чтобы меня куда-то приглашали. Просто факт в истории. Спокойно к этому отношусь, — цитирует Кириченко «РБ Спорт».