Кириченко: Удивился, что мой рекорд на Евро превзошли, забив сборной Италии

— Больше удивился не тому, кто забил, а кому забили. Все же Италия славится высочайшим уровнем обороны, защитников. Тем не менее, они пропустили на 22-й секунде. Это очень быстрый гол, мой ни в какое сравнение не идет. Думаю, новый рекорд продержится лет 50.