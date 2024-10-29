Белоруски сыграли вничью с футболистками Чехии в квалификации чемпионата Европы

Во втором стыковом поединке в хорватском городе Велика Горица белорусские футболистки сыграли вничью с чешками — 0:0. В первом матче, состоявшемся 25 октября, подопечные Юрия Малеева потерпели крупное поражение со счетом 1:8. В составе белорусской команды отличилась Анастасия Шлапакова.



На пути к стыковым поединкам сборная Беларуси заняла первое место в квалификационной группе С1, а команда Чехии финишировала четвертой в квартете А2. Теперь чешской сборной предстоит поспорить за выход в финальную стадию континентального первенства с победителем двухраундового противостояния между командами Португалии и Азербайджана. В первом матче в Баку португалки выиграли со счетом 4:1, а сегодня соперницы встретятся в португальском городе Визела. Поединки решающего этапа квалификации пройдут с 27 ноября по 3 декабря, после этого определятся все 16 участников женского первенства Старого Света.



Сейчас известны девять из них: действующий чемпион Старого Света Англия, а также Нидерланды, Дания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Франция и Швейцария. Финальная стадия 14-го по счету женского континентального первенства пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии.



В решающем поединке женского Евро-2022 его хозяйки англичанки одолели в дополнительное время немецких футболисток со счетом 2:1. Сборная Германии восемь раз становилась чемпионом Европы, два титула у норвежек, по одному у команд Англии, Швеции и Нидерландов. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную часть ЧЕ.