«Я сделал нечто, что меня не красит». Даку — о своей оскорбительной кричалке на Евро-2024

«Спасибо вам за этот год. И спасибо за то, что поддержали меня этим летом, когда мне было непросто. Я сделал нечто, что меня не красит, но это не повлияло на атмосферу в раздевалке. Я надеюсь, что в следующем году мы продолжим в том же духе. Если у нас будут какие-либо поражения, мы будем держаться вместе», — сказал Даку в новогоднем видеоролике на странице клуба в VK.