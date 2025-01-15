Мамаев объяснил, почему не извинился после истории с шампанским в Монако

«Конечно, это неправильно с точки зрения того, что выступили неудачно на Евро и это (ситуация в Монако — прим. ред.) стало достоянием общественности. Потратить огромную сумму на такую ерунду. Много было хейта. Я даже помню, что мне руководители “Краснодара” говорили, что я должен извиниться. Я отвечал: “Перед кем и за что?” Я ни у кого денег не занял, никому не должен. Я приехал на отдых. Да, это смотрится с точки зрения моральной составляющей на 100% неправильно, что мы сидим так, будто ничего не было», — сказал Мамаев в интервью на YouTube-канале Федора Смолова.