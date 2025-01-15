Мамаев объяснил, почему не извинился после истории с шампанским в Монако

В 2016 году Мамаев и нападающий национальной команды Александр Кокорин были замечены в ресторане на отдыхе в Монако после вылета сборной России с чемпионата Европы во Франции.
«Конечно, это неправильно с точки зрения того, что выступили неудачно на Евро и это (ситуация в Монако — прим. ред.) стало достоянием общественности. Потратить огромную сумму на такую ерунду. Много было хейта. Я даже помню, что мне руководители “Краснодара” говорили, что я должен извиниться. Я отвечал: “Перед кем и за что?” Я ни у кого денег не занял, никому не должен. Я приехал на отдых. Да, это смотрится с точки зрения моральной составляющей на 100% неправильно, что мы сидим так, будто ничего не было», — сказал Мамаев в интервью на YouTube-канале Федора Смолова.
«Если захотеть, так можно ко всему придраться. Жалею, что на такое говно потратил такую сумму денег. А кто в праве за это осуждать меня или тебя? Это моя жизнь. Если все сопоставить, смотрится не очень правильно. Но если бы мы выступили чуть удачнее, была бы другая атмосфера», — добавил Мамаев.