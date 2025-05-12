Белорусы победили на старте квалификации юношеского ЧЕ по футболу

Сегодня в первом поединке группы 2 (лига В) в боснийском Улевике белорусы разгромили армянских сверстников со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Андрей Луцкович, по разу отличились Никита Колесникович и Анатолий Ясточкин. Во втором туре 15 мая подопечные Павла Евсеенко встретятся с командой Сан-Марино, а 18 мая завершат турнир игрой с хозяевами — футболистами Боснии и Герцеговины. Во втором сегодняшнем матче боснийцы одержали крупную победу над командой Сан-Марино — 5:0.