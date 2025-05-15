Белорусские футболисты выиграли второй матч в квалификации юношеского ЧЕ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.47
П2
1.64
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.62
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.76
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
:
Хольштайн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.25
П2
14.75
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.73
П2
2.99
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.96
П2
2.74
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.24
X
5.12
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.90
П2
2.70
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.53
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
16:30
Санкт-Паули
:
Бохум
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.48
П2
5.25
Футбол. Первая лига
17:00
Балтика
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.77
П2
5.50
Футбол. Первая лига
17:00
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.25
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
4.06
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.11
П2
2.30
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.04
П2
1.81
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.93
П2
2.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
:
Реймс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.26
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.44
П2
4.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
:
Монпелье
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.43
П2
6.50
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.93
П2
6.20
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.26
П2
3.06
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.13
П2
6.24

Белорусские футболисты выиграли второй матч в квалификации юношеского ЧЕ

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу в квалификации первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура группы 2 (лига В) в боснийском Улевике команда Павла Евсеенко с минимальным перевесом одолела сверстников из Сан-Марино — 1:0. На 73-й минуте встречи в ходе очередной атаки белорусов защитник санмаринцев Микеле Стефани срезал мяч в свои ворота.

В стартовом поединке белорусские футболисты разгромили команду Армении со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Андрей Луцкович, по разу отличились Никита Колесникович и Анатолий Ясточкин.

В заключительном поединке 18 мая белорусы встретятся с хозяевами турнира футболистами Боснии и Герцеговины, которые также выиграли два матча. В первом туре они были сильнее Сан-Марино (5:0), а сегодня победили армянскую команду (3:0).

По итогам квалификации путевки в лигу А юношеского первенства Европы получат только победители семи групп.