Сегодня в заключительном поединке квалификационной группы 2 (лига В) в боснийском Углевике белорусы встречались с командой Боснии и Герцеговины и уступили хозяевам со счетом 1:2. В первом туре подопечные Павла Евсеенко разгромили армянских футболистов с результатом 4:0 (голы забили Андрей Луцкович — 2, Никита Колесникович, Анатолий Ясточкин), а затем с минимальным преимуществом одолели сверстников из Сан-Марино — 1:0. Во втором сегодняшнем матче армяне выиграли у санмаринцев — 1:0. Итоговое положение: Босния и Герцеговина — 9 очков, Беларусь — 6, Армения — 3, Сан-Марино — 0. По итогам квалификации путевки в лигу А юношеского первенства Европы получают только победители семи групп.