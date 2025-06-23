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Испания и Германия выдали суперматч в полуфинале Евро U19, забив 11 голов

В полуфинале юношеского чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет сборная Испании в сверхрезультативном матче одержала победу над командой Германии.

Источник: Getty Images

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 6:5 по итогам дополнительного времени.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте — отличился Макс Мерштедт. На 61-й минуте Пабло Гарсия восстановил равенство, но уже на 78-й Саид эль-Мала вновь вывел немцев вперед. В компенсированное время Гарсия сделал хет-трик, сначала сравняв счет, а затем выведя Испанию вперед. Однако на 90+9-й минуте автогол Андреса Куэнки сделал счет 3:3, и игра перешла в дополнительное время.

На 97-й минуте Томас Маркес забил четвертый мяч испанцев, но немцы на 104-й и 107-й минутах ответили двумя голами Мерштедта, оформившего хет-трик. Жан Вирхили сделал счет 5:5 на 113-й минуте. А на 119-й минуте Гарсия забил свой четвертый мяч и принес своей команде путевку в финал.

Соперник Испании по финалу Евро-2025 U19 определится в матче Нидерланды — Румыния.