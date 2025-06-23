Испания и Германия выдали суперматч в полуфинале Евро U19, забив 11 голов

Счет в матче был открыт на 28-й минуте — отличился Макс Мерштедт. На 61-й минуте Пабло Гарсия восстановил равенство, но уже на 78-й Саид эль-Мала вновь вывел немцев вперед. В компенсированное время Гарсия сделал хет-трик, сначала сравняв счет, а затем выведя Испанию вперед. Однако на 90+9-й минуте автогол Андреса Куэнки сделал счет 3:3, и игра перешла в дополнительное время.