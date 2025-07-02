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Белоруска Гринкевич будет делегатом УЕФА на женском ЧЕ по футболу

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Швейцарии сегодня стартует финальный этап женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

Хотя белорусские футболистки не пробились в финальную стадию континентального первенства, Беларусь будет представлена на этом турнире — Светлана Гринкевич назначена делегатом УЕФА на трех матчах группового этапа. Все они состоятся на арене «Ванкдорф» в Берне: 3 июля — Испания — Португалия, 6 июля — Швейцария — Исландия, 11 июля — Италия — Испания. В этом качестве белоруска дебютировала в 2009 году и с тех пор работала на матчах самых престижных турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы, а в 2016 году стала первой в истории женщиной, которая была делегатом на играх мужского чемпионата Европы. В 2018 году она представляла УЕФА в финальном поединке женской Лиги чемпионов. Светлана Гринкевич является заместителем начальника международно-правового департамента ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Составы предварительных групп женского Евро-2025: А — Швейцария, Норвегия, Исландия, Финляндия; В — Испания, Португалия, Бельгия, Италия; С — Германия, Польша, Дания, Швеция; D — Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.

По итогам группового этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждого квартета. Четвертьфиналы состоятся 16—19 июля, полуфиналы намечены на 22 и 23 июля, решающий поединок за чемпионский титул пройдет 27 июля в Базеле.

В финальном поединке ЧЕ-2022 на лондонском стадионе «Уэмбли» в присутствии более 87 тыс. зрителей футболистки Англии одолели в дополнительное время команду Германии со счетом 2:1, впервые став чемпионками континента. Больше всех европейское золото брали немецкие футболистки — восемь раз, у Норвегии два титула, по одному в активе Англии, Швеции и Нидерландов.