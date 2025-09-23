Мостовой удивился тому, что играл с Шароновым на Евро-2004

Журналист. Грустно было, что пропустили игры?
Мостовой. Да нет, не грустно, просто никто не понимал. Вся команда в шоке была. Говорят: «Как так? За что?» Я то вообще был, и Алень [Аленичев] был, и Ринат Дасаев был…
Журналист. Роман Шаронов был тоже с вами.
Мостовой. Ты был (обращается к Шаронову. — Прим. «Чемпионата»), ну правда? А чего ты? Был?
Шаронов. Мы играли вместе с испанцами, Сань! (Смеётся).
Мостовой. А ты чего не поддержал-то? Ты где был? Этого помню, этого помню (смеётся). Тебя не помню, Ром! (Смеётся).
Шаронов. Меня же удалили с испанцами.
Мостовой. Да? А-а… — сказал Мостовой в эфире шоу в VK Видео «Про наш футбол».
Напомним, на Евро-2004 Александра Мостового отстранили из-за резких высказываний в интервью в отношении тренировочного процесса в жару. Хавбек сыграл лишь в одном матче на турнире — с национальной командой Испании (0:1).