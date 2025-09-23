Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.74
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.27
П2
3.43
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.02
П2
1.37
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.39
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

Мостовой удивился тому, что играл с Шароновым на Евро-2004

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой вспомнил об исключении из национальной команды на чемпионате Европы 2004 года.

Источник: Чемпионат.com

Журналист. Грустно было, что пропустили игры?

Мостовой. Да нет, не грустно, просто никто не понимал. Вся команда в шоке была. Говорят: «Как так? За что?» Я то вообще был, и Алень [Аленичев] был, и Ринат Дасаев был…

Журналист. Роман Шаронов был тоже с вами.

Мостовой. Ты был (обращается к Шаронову. — Прим. «Чемпионата»), ну правда? А чего ты? Был?

Шаронов. Мы играли вместе с испанцами, Сань! (Смеётся).

Мостовой. А ты чего не поддержал-то? Ты где был? Этого помню, этого помню (смеётся). Тебя не помню, Ром! (Смеётся).

Шаронов. Меня же удалили с испанцами.

Мостовой. Да? А-а… — сказал Мостовой в эфире шоу в VK Видео «Про наш футбол».

Напомним, на Евро-2004 Александра Мостового отстранили из-за резких высказываний в интервью в отношении тренировочного процесса в жару. Хавбек сыграл лишь в одном матче на турнире — с национальной командой Испании (0:1).